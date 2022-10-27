Томские ученые создали систему, помогающую безопасно выводить из эксплуатации установки обогащения урана
Ученые Томского политехнического университета создали роботизированную систему теплового контроля, которая используется при демонтаже газодиффузионных установок для обогащения урана.
Как уточняют в пресс-службе вуза, обогащение урана методом газовой диффузии — это устаревающий метод, технология постепенно вытесняется более энергоэффективным газоцентрифужным методом. Поэтому установки для газовой диффузии подлежат демонтажу. Это крупные и металлоемкие конструкции высотой до 30 метров и с повышенным радиационным фоном вокруг. Специалисты ТРИНИТИ разработали для их демонтажа мобильный комплекс, который может разрезать лазером металлические конструкции на расстоянии до 100 метров.
Созданная в ТПУ система состоит из робота-манипулятора с контуром безопасности, тепловизора, дополнительной видеокамеры и программного обеспечения для регистрации температурных параметров, их обработки и выдачи протокола испытаний. Устройство анализирует температуру при лазерной резке установки.
Разработка выполнена по заказу Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Наука и инновации»). Система, являющаяся частью общего комплекса, уже передана заказчику и прошла пусконаладку на одном из российских предприятий атомной промышленности.
«Для этого комплекса мы разработали роботизированную систему теплового контроля. Ее задача — контролировать температуру металла вокруг зоны резки. В данном процессе это критичный параметр. Дело в том, что в газодиффузионной машине могут находиться остатки топлива — металл вокруг зоны резки может сильно нагреваться, что приводит к их испарению. Чем ниже температура металла вокруг зоны резки, тем „чище“ процесс утилизации. Поэтому нужно в режиме реального времени контролировать температуру металла в зоне работы», — говорит и.о. директора Центра промышленной томографии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Арсений Чулков.
Разработка лазерного комплекса для демонтажа газодиффузионного оборудования ведется в рамках Единого отраслевого тематического плана НИОКР Госкорпорации «Росатом».
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