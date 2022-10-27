Томские ученые создали систему, помогающую безопасно выводить из эксплуатации установки обогащения урана

Томский Обзор / Фото: 27 октября 2022 // Фото: news.tpu.ru

Ученые Томского политехнического университета создали роботизированную систему теплового контроля, которая используется при демонтаже газодиффузионных установок для обогащения урана.

Как уточняют в пресс-службе вуза, обогащение урана методом газовой диффузии — это устаревающий метод, технология постепенно вытесняется более энергоэффективным газоцентрифужным методом. Поэтому установки для газовой диффузии подлежат демонтажу. Это крупные и металлоемкие конструкции высотой до 30 метров и с повышенным радиационным фоном вокруг. Специалисты ТРИНИТИ разработали для их демонтажа мобильный комплекс, который может разрезать лазером металлические конструкции на расстоянии до 100 метров.

Созданная в ТПУ система состоит из робота-манипулятора с контуром безопасности, тепловизора, дополнительной видеокамеры и программного обеспечения для регистрации температурных параметров, их обработки и выдачи протокола испытаний. Устройство анализирует температуру при лазерной резке установки.

Разработка выполнена по заказу Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Наука и инновации»). Система, являющаяся частью общего комплекса, уже передана заказчику и прошла пусконаладку на одном из российских предприятий атомной промышленности.

«Для этого комплекса мы разработали роботизированную систему теплового контроля. Ее задача — контролировать температуру металла вокруг зоны резки. В данном процессе это критичный параметр. Дело в том, что в газодиффузионной машине могут находиться остатки топлива — металл вокруг зоны резки может сильно нагреваться, что приводит к их испарению. Чем ниже температура металла вокруг зоны резки, тем „чище“ процесс утилизации. Поэтому нужно в режиме реального времени контролировать температуру металла в зоне работы», — говорит и.о. директора Центра промышленной томографии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Арсений Чулков.

Разработка лазерного комплекса для демонтажа газодиффузионного оборудования ведется в рамках Единого отраслевого тематического плана НИОКР Госкорпорации «Росатом».

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