Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области
15 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 101 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 203 человек. 27 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 154571 случай заболевания коронавирусом. 152092 заболевших выздоровели. 910 скончались.
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