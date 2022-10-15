Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

Томский Обзор / Фото: 15 октября 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 101 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 203 человек. 27 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 154571 случай заболевания коронавирусом. 152092 заболевших выздоровели. 910 скончались.



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