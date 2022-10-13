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В следующем году в томском Буфф-саду может появиться памятник Пушкину

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Администрация Томска рассматривает возможность установки бронзового памятника А.С.Пушкину в Буфф-саду.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с подобной инициативой обратился один из томичей. При этом он полностью оплатил работы по отливке памятника. Автор скульптуры — Заслуженный работник культуры Александр Козинин.

«Памятник великому писателю выполнен в полный рост, над ним трудился известный российский скульптор. Сейчас наша задача предусмотреть в бюджете деньги на его установку и определиться с местом», — сообщил Михаил Ратнер.

По его словам, одно из возможных мест, где может быть установлен памятник — Буфф-сад. Администрация планирует посоветоваться с проектировщиками и томичами, чтобы решить вопрос, где размещение монумента будет уместнее всего.

Сам памятник отлили в Смоленске и уже доставили в Томск.

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