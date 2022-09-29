Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 381 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 669 человек. 36 заболевших госпитализированы, один скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 149 975 случаев заболевания коронавирусом. 145 158 заболевших выздоровели. 901 скончался.

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