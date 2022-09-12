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В конце сентября жителей 4 улиц Октябрьского района Томска ожидает отключение воды

ЖКХ, Томские новости, вода отключение воды график отключения когда дадут воду жкх в Томске В конце сентября жителей 4 улиц Октябрьского района Томска ожидает отключение воды

Жители домов на 4 улицах Октябрьского района Томска 26 сентября на весь день останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение, связанное с ремонтными работами на водопроводных сетях, продлится с 9.30 до 22.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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