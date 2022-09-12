В конце сентября жителей 4 улиц Октябрьского района Томска ожидает отключение воды

Жители домов на 4 улицах Октябрьского района Томска 26 сентября на весь день останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение, связанное с ремонтными работами на водопроводных сетях, продлится с 9.30 до 22.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Бела Куна ул, 24/1, 24/3, 30, 32;

Беринга ул, 15/1;

Мичурина ул, 59, 59а, 61, 61а, 61б, 61в, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 83а, 85, 89, 91, 93, 93/1, 97;

Сергея Лазо ул, 22, 26/1.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».