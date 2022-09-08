В Томске на торги по проекту «Дом за рубль» выставлен Дом игуменьи

8 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Власти Томска выставили на торги 20 зданий, входящих в перечень объектов муниципального проекта «Дом за рубль». Среди них — деревянный Дом игуменьи по адресу ул. Студгородок, 7, которому 130 лет. Почитать о его истории и легендах можно в нашем материале по ссылке.

Как сообщает пресс-служба мэрии, наряду со зданиями, которые ранее уже выставлялись на торги, в списке лотов появились новые объекты.

«Надеемся, инвесторы проявят интерес к предложенным лотам. Есть определённые надежды, связанные с новыми объектами — Розы Люксембург, 72б; пер. Островского, 7; Кузнецова, 33; ул. Студгородок, 7. Они расположены на инвестиционно привлекательных участках и в настоящее время в сравнении с многими другими зданиями находятся в относительно благополучном состоянии, хотя, безусловно, требуют серьёзного капитального ремонта. Ещё одно здание, которое выставляется на торги впервые — по ул. Гоголя, 50, с моей точки зрения, создаёт новые перспективы для квартала, в котором оно расположено — там в дальнейшем может быть передана в аренду усадьба из четырёх домов: три деревянных и одно каменное. Аналогичные возможности предоставляет комплекс зданий на ул. Советской, 8. В настоящее время на торги выставлено два дома, в ближайшее время появится и третий дом, а вслед за ним ещё два здания, расположенные по соседству», — отметил заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров.

Вниманию потенциальных участников аукционов также предложены дома по ул. Советская, 93; пер. Батенькова, 11; ул. Советская, 8 и 8б; ул. Красноармейская, 75; ул. Шишкова, 6 и 8; ул. Гоголя, 18/1 и 50/1; ул. Максима Горького, 30; пр. Ленина, 23/1; ул. Татарская, 2; ул. Центральная, 9; ул. Пушкина, 28а; ул. Крылова, 8, стр. 3. До конца третьего квартала 2022 года будет подготовлен к торгам еще один объект деревянного зодчества по пер. Батенькова, 18 стр.1.

В сообщении уточняется, что начальная цена (размер годовой арендной платы) за объекты составляет от 30 до 217 тыс. рублей. При проведении торгов учтены последние нововведения, направленные на облегчение требований к участникам проекта: максимальный срок восстановления объектов увеличен с пяти лет до шести. В договоры аренды также внесены изменения, относящиеся к возможности использовать страховую премию для восстановление объекта в случае наступления страхового случая.

Кроме того, теперь инвесторы смогут сдавать арендуемое имущество в субаренду без согласования с уполномоченной комиссией, а просто с предварительного уведомления собственника.

Аукционы состоятся 28 сентября.

Муниципальный проект «Дом за рубль» реализуется в Томске с 2016 года. Инвесторам предлагается в течение пяти лет восстановить за собственный счет старинные дома, находящиеся в аварийном состоянии, а взамен получить льготную арендную плату в размере 1 рубль в год. Объекты сдаются в аренду на 49 лет.

Всего в рамках проекта «Дом за рубль» инвесторам передано 32 объекта недвижимости (из них 26 объектов деревянного зодчества и 6 объектов культурного наследия). Введены в эксплуатацию 7 домов-памятников.

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