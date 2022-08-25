На территории бывшего кинотеатра «Киномир» в Томске проходит уборка

25 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 25 августа, в Томске у здания бывшего кинотеатра «Киномир» проходит акция «Чистый четверг». В её рамках все желающие могут принять участие в уборке будущей площадки фестиваля современного искусства и культурного наследия «мУкА. Склады искусства».

Сейчас, по словам руководителя фестиваля Анастасии Куклиной, наводится порядок на центральной территории у фонтана, во внутреннем дворе и помещениях первого этажа. В акции принимают участие студенты Томского государственного университета, горожане и участники фестиваля. Всего — около 30 человек.

Все желающие могут присоединиться к уборке до 18.00 по адресу: по пер. Нахановича, 7. Организаторы предоставят необходимый инвентарь. Однако, не будет лишним принести мусорные пакеты и перчатки.

Напомним, в этом году фестиваль «мУкА. Склады искусства» пройдет 2 — 4 сентября на территории бывшего здания кинотеатра «Киномир» в Томске по пер. Нахановича, 7. Темой стала «SelfieCity: Камера на себя», которая призвана обратить внимание как на здание кинотеатра, так и на город в целом.

Фото: Савелий Петрушев

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