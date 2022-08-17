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В Томске досрочно завершили ремонт трамвайных путей на ул. Лебедева

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С завтрашнего дня, 18 августа, в Томске досрочно возобновится движение трамваев маршрутов №1, 2, 3, 4. Трамвай № 2 вернется на свою схему движения и будет ездить от пл. Южная до пл. Батенькова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это стало возможно из-за того, что подрядчик закончил ремонт трамвайных путей по ул. Лебедева на неделю раньше установленного срока.

Напомним, движение трех маршрутов было приостановлено с 26 июля и должно было возобновиться 26 августа.

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