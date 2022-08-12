Реконструкцию сгоревшей в Томске «Ленты» планируют завершить до конца года

12 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сгоревший на ул. Елизаровых, 13 в Томске гипермаркет «Лента» планируют открыть до конца года. Об этом «Томскому Обзору» сообщила директор по связям с общественностью и государственными органами компании Мария Филиппова.

Сейчас строители занимаются установкой металлоконструкций будущих стен в сгоревший части гипермаркета. Все здание обнесено забором.

Подробности хода строительства в компании планируют раскрыть позднее.

Напомним, 21 декабря 2021 года случился пожар в гипермаркете «Лента» на ул. Елизаровых, 13 в Томске. Из здания было эвакуировано около 200 человек, при этом информации о пострадавших не поступало. МЧС сообщало о локализации пожара на 3,5 тыс. квадратных метров. У здания частично обрушилась кровля, пожар спровоцировал взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом.

По данным пресс-службы «Ленты» и полиции, причиной происшествия стал умышленный поджог сотрудником подрядной организации. Страховая компания оценила убыток от пожара в 1,5 млрд рублей. В свою очередь, по данным прокуратуры Кировского района Томска, общий ущерб, причиненный действиями поджигателя, составил более 618 млн рублей.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».