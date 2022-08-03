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Стрежевчанка прятала от приставов алиментщика, который задолжал ей около 150 тыс. рублей

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В Томской области судебные приставы нашли алиментщика, прятавшегося у женщины, которой он был обязан выплачивать средства на содержание ребенка, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина задолжал матери своего ребенка около 150 тыс. рублей и не собирался возвращать долг. Приставы пытались встретиться с алиментщиком, но это оказалось проблематично, так как тот не проживал по месту регистрации. Взыскатель — мать ребенка — утверждала, что не общалась с должником 5 лет и не знает, где он находится. В связи с этим стрежевчанина объявили в розыск.

Во врем поисков приставы выяснили, что номер телефона должника зарегистрирован на имя взыскателя. Однако, женщина продолжала отрицать, что видела, либо общалась с отцом своего ребенка.

«Тем не менее, служителя закона не подвела наблюдательность. Во время визита к гражданке он заметил у ее двери в общежитии мужские кроссовки. В ходе опроса соседей стало ясно, что неплательщик часто видится с матерью его ребенка», — говорится в сообщении.

В итоге пристав узнал у соседей, когда должник находится в комнате, приехал в общежитие и встретился с ним и доставил в отделение УФССП. В отношении алиментщика составлен административный протокол за неуплату алиментов по ст. 5.35.1 КоАП РФ, который передан в суд. Мужчине назначили наказание — 20 часов обязательных работ. В случае, если после отбывания наказания гражданин не начнет гасить долг, его привлекут к уголовной ответственности.

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