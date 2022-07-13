В Томи у Речного вокзала нашли кишечную палочку

13 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томичей предупреждают об опасности купания на правом берегу Томи из-за нахождения в реке районе Речного вокзала кишечной палочки. Опасный патоген обнаружили специалисты Роспотребнадзора.

В пресс-службе мэрии отмечают, что купание в водоемах, вода которых не отвечает санитарным нормам, может послужить причиной возникновения и распространение инфекционных заболеваний. В местах, где опасно плавать, установлены информационные аншлаги.

Между тем, купаться можно в Томи выше и ниже Коммунального моста, участке от здания администрации Томской области вниз по течению до территории ОАО «Томские мельницы». Также в число безопасных водоемов входят озерах Беленькое, Песчаное (Тимирязевское), Боярское (1-й км автодороги Томск-Мельниково), Сенная Курья, Белое и Кудаутки.

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