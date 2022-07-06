С завтрашнего дня в Томске запустят трамваи по ул. Лебедева
6 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания
Завтра, 7 июля, в Томске возобновится движение трамваев по ул. Лебедева, приостановленной из-за ремонта трамвайных путей.
Как сообщает пресс-служба мэрии, согласно контракту работы должны были завершить до 20 июля. Однако погодные условия позволяли предположить, что ремонт закончат раньше.
Планировалось, что движение будет открыто к началу июля, но ливни помешали рабочим в укладке материалов, поэтому дату пришлось сместить на неделю.
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