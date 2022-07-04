В Томске на трассе арестовали бензовоз

4 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы арестовали бензовоз на трассе в Томской области в связи с невыплатой материального ущерба, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Техника принадлежала индивидуальному предпринимателю, который специализируется на поставках ГСМ. Он не заплатил организации около 2,5 млн рублей материального ущерба по решению суда. Кроме того, он предприниматель задолжал еще более 1,5 млн рублей по кредиту.

В отношении должника были приняты меры, в том числе запрет на регистрационные действия в отношении бензовоза ГРАЗ 2020 г.в. Вскоре автомобиль был зафиксирован программно-аппаратным комплексом «Дорожный пристав» на одной из трасс Томска. За рулем находился наемный работник, не имеющий отношения к долгу.

Сотрудники рейдовой группы арестовали транспорт, после чего вызвали должника и оставили ему автомобиль на ответственное хранение без права пользования. Его также предупредили об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества.

В случае, если задолженность не будет погашена в установленный приставами срок, бензовоз направят на оценку, а впоследствии — на реализацию.

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