18+
18+

В Томске на трассе арестовали бензовоз

Судебные дела, Томские новости, арестовали задержали судебные дела материальный ущерб В Томске на трассе арестовали бензовоз

Судебные приставы арестовали бензовоз на трассе в Томской области в связи с невыплатой материального ущерба, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Техника принадлежала индивидуальному предпринимателю, который специализируется на поставках ГСМ. Он не заплатил организации около 2,5 млн рублей материального ущерба по решению суда. Кроме того, он предприниматель задолжал еще более 1,5 млн рублей по кредиту.

В отношении должника были приняты меры, в том числе запрет на регистрационные действия в отношении бензовоза ГРАЗ 2020 г.в. Вскоре автомобиль был зафиксирован программно-аппаратным комплексом «Дорожный пристав» на одной из трасс Томска. За рулем находился наемный работник, не имеющий отношения к долгу.

Сотрудники рейдовой группы арестовали транспорт, после чего вызвали должника и оставили ему автомобиль на ответственное хранение без права пользования. Его также предупредили об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества.

В случае, если задолженность не будет погашена в установленный приставами срок, бензовоз направят на оценку, а впоследствии — на реализацию.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на фестиваль «Сплетение» с гигантской «Дженгой», танцами и йогой

1 июля 2022
Томские новости

Каникулы с пользой: «Ростелеком» рассказал томским школьникам о цифровых сервисах и безопасном поведении в интернете

6 июня 2022
Томские новости

Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

30 июня 2022
Томские новости

Томичей приглашают на новую экскурсию «Два района — три моста»

24 июня 2022
Томские новости

Томск намерен стать студенческой столицей киберспорта

30 июня 2022
Томские новости

В томской ОЭЗ появился новый резидент

22 июня 2022
Томские новости

Томский фестиваль «Книжная дюжина» станет ежегодным

7 июня 2022
Томские новости

Томичей просят не купаться в фонтанах

14 июня 2022
Томские новости

Томичи смогут увидеть редкие виды кактусов

16 июня 2022
Комментарии для сайта Cackle