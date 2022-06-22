В томской ОЭЗ появился новый резидент

Томский Обзор / Фото: 22 июня 2022 // Фото: tractavt.ru

Новым резидентом особой экономической зоны «Томск» стала компания «Тракт-Автоматика», занимающаяся повышением энергоэффективности технологических процессов, оптимизацией потребления ресурсов, разработкой прикладного программного обеспечения, поставками оборудования и сервисным обслуживанием.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, компания планирует строительство собственного производственного корпуса площадью 1 000 кв. метров на южной площадке ОЭЗ. Здесь будут производиться базовые средства автоматизации технологических процессов — низковольтные комплектные устройства. Общий объем инвестиций в проект составит более 64 млн рублей.

«Решение о получении статуса резидента и создании собственного современного научно-производственного корпуса в ОЭЗ „Томск“ было принято с целью дальнейшего развития разработки и производства продукции. Статус резидента ОЭЗ дает два основных преимущества. Первое — готовая инженерная инфраструктура, подведенная к земельным участкам, позволит существенно сократить затраты и сроки строительства нашего корпуса, второе — налоговые льготы и иные преференции, предусмотренные при ведении строительства на территории ОЭЗ», — отметил генеральный директор компании Алексей Семенов.

Продукция компании «Тракт-Автоматика» используется на предприятиях водоснабжения и водоотведения, теплоэлектроснабжения, в химической, нефтехимической и газовой промышленности, металлургической промышленности, в машиностроении.

«Это уже третий новый резидент в текущем году, который намерен построить собственное производство на территории ОЭЗ „Томск“. Этому способствует, прежде всего, завершение строительства большей части объектов инфраструктуры особой экономической зоны, — отметила и.о. заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Татьяна Исакова. — К концу 2021 года на Южной площадке введены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры, в 2022 году планируется завершить соответствующие работы на Северной площадке. Все это позволит повысить экономическую эффективность проектов наших инвесторов».

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