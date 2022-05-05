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Суд признал банкротом проектный институт «Томгипротранс»

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Арбитражный суд Томской области по заявлению ООО «Инвестиционная компания «Ридиум» признал несостоятельным (банкротом) ОАО «Томский проектно-изыскательский институт транспортного строительства «Томгипротранс» и открыл в отношении общества конкурсное производство сроком на шесть месяцев, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Конкурсным управляющим назначен член ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Дмитрий Субботин, который ранее был временным управляющим. Суд планирует заслушать его отчет 26 октября текущего года.

Как сообщалось, процедура наблюдения в отношении «Томгипротранса» была введена судом в июне 2021 года после обращения «Ридиума» из-за долга в 1,95 млн рублей.

Заявления о вступление в дело в качестве кредиторов направили ФНС, АО «Росжелдорпроект», ГУП «Татинвестгражданпроект и ООО «Тесей» (ранее владел долей ООО «Леман-Инвест» — единственного собственника института). Всего в деле числятся 37 кредиторов, общая сумма предъявленных к должнику требований составляет 78, 9 млн рублей.

Кроме того, летом 2021 года следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам института. По данным банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), «Томгипротранс» задолжал работникам около 1,9 млн рублей.

Проектно-изыскательский институт транспортного строительства «Томгипротранс» образован в 1935 году на базе Сибирской экспедиции железнодорожных изысканий. Институт разрабатывает комплексные проекты строительства новых автомобильных и железных дорог. В числе разработок — проект железной дороги Курагино-Кызыл, высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Казань, крупных транспортных развязок Томска.

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