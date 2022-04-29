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В томской ОЭЗ запускают самую мощную в регионе электроподстанцию

Томская ТВЗ, Томские новости, Энергетика, подстанция мощность электричество инфраструктура В томской ОЭЗ запускают самую мощную в регионе электроподстанцию

В Томской области запускают самую мощную подстанцию в регионе. Она располагается на южной площадке Томской особой экономической зоны.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, мощность подстанции составляет 126 мегавольт-ампер. Её обслуживанием займутся специалисты компании «Россети Томск». Сейчас на объекте проводят пуско-наладочные работы. Затем на подстанцию переключат всех резидентов ОЭЗ.

«Ввод подстанции в эксплуатацию позволит обеспечить мощностью не только резидентов Томской особой экономической зоны, но и снимет инфраструктурные ограничения новых территорий, включая микрорайон «Южные ворота II», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

В пресс-службе уточняют, что сейчас прорабатывается схема переноса большей части нагрузки Академгородка на новую подстанцию, так как действующий центр питания подстанции «Академическая» имеет достаточно большую степень износа оборудования.

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