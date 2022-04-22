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Ущерб от пожара в томской «Ленте» составил более 618 млн рублей — прокуратура

Томские новости, ущерб лента пожар горит сгорели сводка происшествий экономическое обоснование Ущерб от пожара в томской «Ленте» составил более 618 млн рублей — прокуратура

Прокуратура Кировского района Томска направила в суд уголовное дело о поджоге гипермаркета «Лента» в декабре 2021 года, уточнив сумму ущерба, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Общий ущерб, причиненный действиями поджигателя, составил более 618 млн рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области в пятницу.

При избрании меры пресечения обвиняемому после его задержания в декабре прокурор сообщал о том, что ущерб от пожара составил не менее 2 млрд рублей. В свою очередь «Ингосстрах» оценил убыток от пожара в томской «Ленте» в 1,5 млрд рублей.

По версии следствия, в декабре 2021 года 33-летний работник гипермаркета не сумел расставить товар, взял с полки бутылку растворителя, разлил его на стеллажи и поджег. В результате возникшего пожара обрушились кровля и частично стены торгового центра, уничтожены товар и оборудование.

Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества).

По результатам проведенной в ходе следствия экспертизы было установлено, что обвиняемый в момент поджога в силу психического расстройства не мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими.

В связи с этим прокуратура намерена добиваться для мужчины применения принудительной меры медицинского характера.

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