В Томске опробуют первую в РФ систему безопасности с индивидуальной навигацией внутри здания

20 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина / из архива издания

Томский государственный университет станет экспериментальной площадкой для отработки технологий индивидуальной навигации внутри зданий. Предполагается, что впоследствии она будет масштабирована на кампус Большого университета, сообщает пресс-служба вуза.

С помощью новой технологии в случае чрезвычайной ситуации можно будет определить как места скопления людей, так и местоположение отдельной взятого человека. Людям в опасных ситуациях на телефон придет информация об оптимальном пути движения к выходу или, наоборот, просьба оставаться на месте из-за невозможности безопасной эвакуации.

Пеленгация может осуществлять через пропуск в помещение или мобильное приложения. В пресс-службе уточняют, что во втором случае будет реализован «гораздо больший функционал», так как система не просто определяет местоположения, но и позволяет технологии стать полезной для самого пользователя.

«Например, первокурсник может найти дорогу к незнакомой аудитории, прямо в приложении посмотреть расписание занятий или воспользоваться телефоном в качестве пропуска или читательского билета в библиотеку», — объясняет профессор кафедры радиофизики РФФ ТГУ Сергей Шипилов.

При этом сама система станет базой для внедрения дополнительных технологий по обеспечению безопасности. Так, уже запланировано объединить индорнавигацию с распознаванием лиц, чтобы вычислять посторонних на территории университета и отслеживать их перемещение. Благодаря отдельным разработкам университета система будет постепенно обрастать новыми возможностями. Для этого на базе ТГУ создан Центр информационных систем безопасности и навигации, который курируют представители «Глонасс» и проректоры университета по безопасности и научной и инновационной деятельности.

Новая технология будет реализована на базе Томского государственного университета в партнерстве с компанией «Глонасс». До конца 2022 года 4 корпус ТГУ будет оборудован индорнавигацией и станет стартовой площадкой для отработки новой системы безопасности. После отладки системы студентам будет дана возможность установить к себе на смартфон мобильное приложение для апробации. Так они не просто получат удобную систему университетских сервисов в одном месте, но и помогут усовершенствовать технологию, которая в дальнейшем будем масштабирована на кампус Большого университета Томска и другие вузы страны.

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