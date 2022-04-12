Ледоход-2022 в Томске на закате

12 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Накануне, 11 апреля, голова ледохода на Томи миновала Томск. Традиционно посмотреть на движение ледовых масс по руслу реки собрались множество горожан.

Сутки ледохода в Томской области прошли без происшествий, отмечает пресс-служба обладминистрации. Процесс проходит в штатном режиме, без заторов и превышения критических отметок на гидропостах.

По данным на утро 12 апреля Томь вскрылась на протяжении всего областного центра. В течение суток голова ледохода здесь может достигнуть устья.

Кромку ледостава на Оби дежурившие вдоль рек оперативные группы фиксируют в трех километрах ниже села Батурино в Кожевниковском районе.

Показываем, как выглядит ледоход на Томи в лучах заката:

Фото: Серафима Кузина

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