18+
18+

Ледоход-2022 в Томске на закате

Паводок, Погода и природа, Томские новости, Фото недели, ледоход томь движения льда вскрылась река Ледоход-2022 в Томске на закате

Накануне, 11 апреля, голова ледохода на Томи миновала Томск. Традиционно посмотреть на движение ледовых масс по руслу реки собрались множество горожан.

Сутки ледохода в Томской области прошли без происшествий, отмечает пресс-служба обладминистрации. Процесс проходит в штатном режиме, без заторов и превышения критических отметок на гидропостах.

По данным на утро 12 апреля Томь вскрылась на протяжении всего областного центра. В течение суток голова ледохода здесь может достигнуть устья.

Кромку ледостава на Оби дежурившие вдоль рек оперативные группы фиксируют в трех километрах ниже села Батурино в Кожевниковском районе.

Показываем, как выглядит ледоход на Томи в лучах заката:

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Более 1,7 тыс. зданий в Томске останутся без воды до 23.00

15 марта 2022
Томские новости

Лучшие решения для сибирского бизнеса: топ-3 сервисов «Ростелекома»

5 апреля 2022
Томские новости

Томичи могут подарить детям кроссовки

14 марта 2022
Томские новости

В Томске по нацпроекту в 2022 году отремонтируют более 18 км дорог

7 апреля 2022
Томские новости

Мэрия Томска снова не смогла найти подрядчика на капремонт моста через Томь за 1,2 млрд рублей

16 марта 2022
Томские новости

В Томском политехе начнут готовить цифровых дизайнеров

11 апреля 2022
Томские новости

В Томске прошла ярмарка «Томская весна»

4 апреля 2022
Томские новости

Томский аэропорт «Богашево» скорректирует проект строительства нового терминала из-за санкций

22 марта 2022
Томские новости

Томский пенсионер потерял более 145 тыс. рублей, поверив «сотруднику» «Госуслуг»

12 апреля 2022