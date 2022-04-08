У томского трамвайно-троллейбусного управления новый директор

8 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян/ из архива издания

Новым директором томского УМП «Трамвайно-троллейбусное управление» назначен Пётр Максимов, ранее занимавший должность начальника службы эксплуатации АО «Томскавтотранс», передает пресс-служба мэрии.

В послужном списке нового руководителя должность первого заместителя директора ТТУ. Также он был руководителем Центра организации и контроля пассажироперевозок.

Пётр Максимов окончил Томский инженерно-строительный институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», имеет многолетний опыт работы в предприятиях транспортного хозяйства Томска.

Томское городское УМП «Трамвайно-Троллейбусное управление» было образовано в 1967 году. Подвижной состав ТТУ насчитывает 45 трамваев и 88 троллейбусов, которые перевозят пассажиров по пяти трамвайным и шести троллейбусным маршрутам.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: