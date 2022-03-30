В Москве отреставрировали один из старейших деревянных домов города

Томский Обзор / Фото: 30 марта 2022 // Фото: moskvichmag.ru

В марте 2022 года в Москве завершилась реставрация 200-летнего Дома Палибина. Здание, построенное в стилях классицизм и ампир является объектом культурного наследия России, сообщает телеграм-канал «О Москве с любовью»

Особняк коллежского советника Гавриила Палибина был возведен в 1818 году на улице Бурденко, 23 в Хамовниках. По данным проекта Hello, Moscow!, оно было построено по одному из типовых проектов «Экспедиции кремлевского строения», занимавшейся восстановлением Москвы после пожара 1812 года. Оформление дома в стиле ампир являлось одним из вариантов разработанных комиссией «образцовых фасадов». Свой цвет оно тоже приобрело неспроста. Еще в 1816 году император Александр I распорядился привести всю расцветку московский зданий к единообразию. На выбор архитекторам давалось всего два цвета — зеленовато-палевый «бланжевый» и серо-голубой, или «дикой». Во второй и был выкрашен Дом Палибина.

Впервые дом подвергся переделке в 1847 году. Тогда у него разобрали заднюю часть и пристроили дополнительное помещение. В 1857-м у западной и восточной сторон особняка появились застекленные веранды, которые позже были утрачены. После Революции и до начала 1980-х годов здесь располагались коммунальные квартиры. В 1983 году дом был передан в ведение Министерства мясной и молочной промышленности СССР, который планировал разместить здесь ассортиментный кабинет. Восстановление облика и интерьера здания поручили институту «Спецпроектреставрация». В ходе обследования особняка сотрудники наткнулись на уникальную интерьерную роспись по бумаге.

Бумажная живопись, прародитель современных обоев, найденная в Доме Палибина Фото: hellofriendproject.ru

Здесь же, в подсобном помещении, были найдены изразцы, которыми была облицована печь. После обнаружения уникальных предметов министерству пришлось отказаться от эксплуатация здания из-за выросшей стоимости реставрации.

Изразцы, найденные в Доме Палибина Фото: hellofriendproject.ru

Восстановление продолжалось вплоть до 1986 года силами сотрудников института реставрации. В это время в здании располагались мастерские и экспозиционные залы, проводились выставки и другие культурные мероприятия.

О масштабной реставрации Дома Палибина речь зашла только в 2017 году. Тогда сотрудники ГосНИИР провели все подготовительные работы для покраски. К реставрации присоединились и члены французского объединения Rempart. Всего на объекте было занято около 600 человек. Однако в следующем году Министерство культуры решило передать здание Фонду во имя святого архангела Михаила на срок в 25 лет. Официальной причиной было названо неудовлетворительное состояние особняка, которое ставили в вину институту. В свою очередь, сотрудники ГосНИИР отмечали, что министерство практически не выделяло средств для реставрации, именно поэтому и привлекались волонтеры.

В итоге октябре 2018 года Департамент культурного наследия Москвы заявил о разработке комплексного проекта реставрации Дома Палибина. Новый арендатор здания внес 962 тысячи рублей на восстановление. Второй этаж здания планировалось отдать под мемориальную зону Саввы Ямщикова (советский и российский художник-реставратор — прим.ред.). Хранителем должна была стать его дочь Марфа. Но реставрационные работы были возобновлены только в 2021 году.

Дом Палибина до начала комплексной реставрации, 2021 год. Фото: mos.ru

Как сообщал портал Mos.ru, специалисты должны были восстановить тесовую облицовку фасада, штукатурку цоколя, исторические двери, окна и кованые детали. Особое внимание планировалось уделить лепному и деревянному декору — в частности, воссоздать декор ворот и ограды.

К концу года специалисты успели покрасить фасад, а в марте 2022 окончательно завершили восстановительные работы.

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