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Томский санаторий «Чажемто» получил «две звезды»

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Санаторий «Чажемто» в Томской области прошел аттестацию и получил свидетельство о присвоении категории «две звезды». Соответствующее решение приняла аккредитованная организация «Томск ЦСМ», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В ходе аттестации эксперты оценили соответствие требованиям к площади и комплектации номерного фонда, прилегающей территории, к услугам питания, качеству обслуживания и квалификации персонала.

«Полученные две звезды — доказательство, что санаторий является отличным местом для отдыха и оздоровления. Для коллектива поддержание уровня звездности — это не только повод для гордости, но и большая ответственность. Гости могут быть уверены, что получат у нас соответствующий уровень комфорта и сервиса. Мы стараемся комплексно подойти к лечению заболеваний и учесть все пожелания, чтобы наши клиенты могли чувствовать себя уверенно и комфортно», — сказал генеральный директор «Чажемто» Вячеслав Фишер.

Санаторий «Чажемто» рассчитан на 140 мест. Учреждение специализируется на лечении болезней опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и других патологий. Для гостей предусмотрено водо- и грязелечение, ручной или гидромассаж, аппаратная физиотерапия, лечебная физкультура, ингаляции, прием минеральной питьевой воды и лечебное питание.

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