Бывший вице-губернатор Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных стал первым замом в «Сибагро»
Бывший вице-губернатор Сергей Ильиных с 1 февраля занимает пост первого заместителя по коммуникациям АО «Сибагро».
Как уточняют в пресс-службе компании, на своем посту он будет курировать вопросы информационной и кадровой политики.
«Сибагро» — один из лидеров агропромышленного комплекса России. Мне очень импонирует миссия компании — кормить людей вкусными, свежими и доступными продуктами питания, и нацеленность Сибагро быть лучшими во всем. Для меня большая честь работать в команде настоящих профессионалов», — цитирует Сергея Ильиных пресс-служба компании.
Напомним, с 2015 года Сергей Ильиных занимал пост заместителя губернатора Томской области по внутренней политике, но покинул его в декабре 2021.
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