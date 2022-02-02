Бывший вице-губернатор Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных стал первым замом в «Сибагро»

2 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина/ из архива издания

Бывший вице-губернатор Сергей Ильиных с 1 февраля занимает пост первого заместителя по коммуникациям АО «Сибагро».

Как уточняют в пресс-службе компании, на своем посту он будет курировать вопросы информационной и кадровой политики.

«Сибагро» — один из лидеров агропромышленного комплекса России. Мне очень импонирует миссия компании — кормить людей вкусными, свежими и доступными продуктами питания, и нацеленность Сибагро быть лучшими во всем. Для меня большая честь работать в команде настоящих профессионалов», — цитирует Сергея Ильиных пресс-служба компании.

Напомним, с 2015 года Сергей Ильиных занимал пост заместителя губернатора Томской области по внутренней политике, но покинул его в декабре 2021.

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