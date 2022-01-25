Женщина пострадала при столкновении встречных иномарок в Томской области

Томский Обзор / Фото: 25 января 2022 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Сегодня утром, 25 января, в Томской области столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Geely, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.30 на 12 километре трассы Стрежевой-Нижневартовск. По предварительным данным, водитель Geely выехал на встречную полосу и не справился с управлением, в результате чего и произошло столкновение с Toyota.

В аварии погибла женщина-пассажир Geele. Еще один пассажир и водитель этой же иномарки доставлены в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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