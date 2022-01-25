Женщина пострадала при столкновении встречных иномарок в Томской области
25 января 2022 / Томский Обзор / Фото: vk.com/public_tomsk_police
Сегодня утром, 25 января, в Томской области столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Geely, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 10.30 на 12 километре трассы Стрежевой-Нижневартовск. По предварительным данным, водитель Geely выехал на встречную полосу и не справился с управлением, в результате чего и произошло столкновение с Toyota.
В аварии погибла женщина-пассажир Geele. Еще один пассажир и водитель этой же иномарки доставлены в медучреждение.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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