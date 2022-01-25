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Жители части домов Октябрьского района Томска остались без воды до вечера

ЖКХ, Томские новости, отключили воду остались без воды вырубили подали график отключения когда включат воду Жители части домов Октябрьского района Томска остались без воды до вечера

Сегодня, 25 января, в Томске в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях отключили водоснабжение в части домов Октябрьского района.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится с 9.30 до 21.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

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