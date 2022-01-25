Жители части домов Октябрьского района Томска остались без воды до вечера

Сегодня, 25 января, в Томске в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях отключили водоснабжение в части домов Октябрьского района.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится с 9.30 до 21.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Залоговая, 77, 89, 91, 94, 95, 96, 98, 98а, 99, 100, 101, 101а, 102, 113, 121, 121/1, 124;

ул. Мичурина, 88, 88/1, 88/2;

Чулымский тракт, 1, 3, 9, 11, 15, 15 стр.2, 15 стр. 3

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