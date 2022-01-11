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Новые экотропы появятся в Томской области

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В Томской области появятся новые образовательные экологические маршруты, сообщает пресс-служба администрации региона. Их разработкой занимается Межведомственный координационный совет Томской области по вопросам экологического образования и формирования экологической культуры.

Также в регионе пройдут экскурсии для школьников и студентов, обучение для педагогов по организации экотроп в школах.

Сейчас в Томской области функционируют более 40 познавательных маршрутов на природных территориях в 15 муниципалитетах. По подсчетам экологов, экотропы посещает более 150 тысяч человек в год.

Самыми популярными у томичей остаются экологические тропы в Игуменском парке, Ларинском заказнике, Сибирском ботаническом саду, а также терренкур в Лагерном саду и геологические обнажения на правом берегу Томи.

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