Томич хотел сводить новую знакомую на стендап-концерт, но оказался жертвой мошенников

В Томске 35-летний местный житель стал жертвой мошенников при покупке билетов на стендап-концерт, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, мужчина познакомился с девушкой в одном из онлайн-приложений. Новая знакомая предложила ему продолжить знакомство в мессенджере. Во время беседы девушка сказала мужчине, что давно хотела сходить на выступление в жанре стендап и предложила вместе сходить на концерт одного из артистов, который должен быть пройти 25 декабря.

В итоге, девушка прислала потерпевшему ссылку на сайт, где ему необходимо было оплатить билеты на выступление. Томич ввел данные своих банковских карт, а также код из смс-сообщений. После этого он обнаружил, что с его счета списали 13 тыс. рублей. После этого анкета девушки в приложении знакомств, профиль в мессенджере, а также сайт продажи билетов были заблокированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п."г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

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