18+
18+

Здание гипермаркета «Лента» загорелось в Томске

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествий жесть Томска Здание гипермаркета «Лента» загорелось в Томске

Сегодня, 21 декабря, в Томске произошел пожар в здании гипермаркета «Лента» на ул. Елизаровых, 13.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 15.06.

К приезду пожарных на момент прибытия первого подразделения из-под под крыши здания шёл дым.

Сообщений о пострадавших не поступало.

На месте работают 24 единицы техники, 76 человек

Фото: ГУ МЧС

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Более 220 новых случае COVID-19 зарегистрировано в Томской области, 1 заболевший скончался

3 декабря 2021
Томские новости

В Томске завершили строительство детсада за 223,5 млн рублей

15 декабря 2021
Томские новости

Координационный совет томской облдумы рассмотрел проект бюджета региона

10 декабря 2021
Томские новости

В Томске заработала почта Деда Мороза, но отправить письмо можно и его «коллегам»

2 декабря 2021
Томские новости

Томский центр «АНТИ-СПИД» стал одним из лучших в России

30 ноября 2021
Томские новости

Томичам расскажут о фотографии конца XIX века

22 ноября 2021
Томские новости

Развитие электротранспорта в России обсудили в «Точке кипения – Томск»

17 декабря 2021
Томские новости

Домашний матч «Томи» закончился ничьей

29 ноября 2021
Томские новости

«Микран» зарегистрировал производственную «дочку» в ТОР Северск

26 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle