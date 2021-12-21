Здание гипермаркета «Лента» загорелось в Томске

21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 21 декабря, в Томске произошел пожар в здании гипермаркета «Лента» на ул. Елизаровых, 13.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 15.06.

К приезду пожарных на момент прибытия первого подразделения из-под под крыши здания шёл дым.

Сообщений о пострадавших не поступало.

На месте работают 24 единицы техники, 76 человек

Фото: ГУ МЧС

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