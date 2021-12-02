Работник «ТомскРТС» погиб во время работ на тепловом пункте
Сегодня, 2 декабря, в Томске во время работ в помещении теплового пункта погиб работник АО «ТомскРТС», еще один его коллега получил травмы. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По предварительным данным, во время ремонта произошел выброс горячей воды. В результате двое работников получили ожоги. Один из пострадавших скончался на месте. Второму оказана медицинская помощь без госпитализации.
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что погибший мужчина получил ожоги 100% тела.
Следователи осмотрели место происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Прокуратура Томска также инициировала проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда.
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