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Работник «ТомскРТС» погиб во время работ на тепловом пункте

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Сегодня, 2 декабря, в Томске во время работ в помещении теплового пункта погиб работник АО «ТомскРТС», еще один его коллега получил травмы. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, во время ремонта произошел выброс горячей воды. В результате двое работников получили ожоги. Один из пострадавших скончался на месте. Второму оказана медицинская помощь без госпитализации.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что погибший мужчина получил ожоги 100% тела.

Следователи осмотрели место происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Прокуратура Томска также инициировала проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда.

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