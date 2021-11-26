«Микран» зарегистрировал производственную «дочку» в ТОР Северск

26 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томское АО «НПФ «Микран» зарегистрировало дочернюю компанию ООО «Микатом», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Компания создана 24 ноября на территории опережающего развития (ТОР) «Северск». Руководителем новой фирмы назначен Евгений Гаевой, который также возглавляет другую «дочку» «Микрана», которая специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения, — ООО «Субмикронные технологии».

Основным видом деятельности «Микатома» станет производство элементов электронной аппаратуры. Уставной капитал компании пока составляет 10 тыс. рублей.

Ранее гендиректор «Микрана» Вера Парамонова сообщала, что предприятие готово инвестировать около 4 млрд рублей в создание микроэлектронной фабрики в ТОР «Северск». Планируется, что она займется производством полупроводников, дефицит которых сохраняется на мировом рынке. «Микран» рассчитывает реализовать проект за три года.

НПФ «Микран» производит широкий спектр радиоэлектронного оборудования — от радиорелейных станций до СВЧ-электроники и монолитных интегральных схем. Предприятие поставляет продукцию как на российский, так и зарубежные рынки, включая европейский (посредством купленной в 2014 году итальянской Youncta).

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», владельцами «Микрана» являются физлица, а также финансово-промышленная группа «Промышленные инвесторы», которой принадлежит 25% акций предприятия.

ТОР «Северск» создана в феврале 2019 года. Территория включает десять земельных участков общей площадью 135 га. Резидентами являются 13 компаний.

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