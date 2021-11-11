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Томские ученые создали теплоизоляционные материалы из вторичного сырья

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Ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета разработали новые материалы на основе гипсовых компонентов и с использованием отходов местного производства. Они экологически безвредны, энергоэффективны, более экономичны, обладают высокой прочностью, огне- и водостойкостью.

Как сообщает пресс-служба вуза, ученые еще в 2020 году получили на них патент. Предполагается, что новые материалы смогут найти широкое применение в строительной индустрии, в том числе и в качестве теплоизоляции.

— Актуальным методом поризации при изготовлении теплоизоляционных материалов сегодня является использование добавок, выделяющих газ при протекании химических реакций. В качестве порообразующих добавок мы используем двухкомпонентную смесь, в которую входят гипсосодержащие отходы химического производства. В итоге образуется теплоизоляционный пористый материал. Его эксплуатационные характеристики можно регулировать, варьируя компонентный состав смеси, — рассказывает руководитель исследовательской группы, доцент кафедры строительных материалов и технологий Любовь Аниканова.

Экспериментальная часть работ уже закончена. Сейчас ученые работают над созданием математической модели, которая позволит обобщить полученные данные и найти оптимальное решение по применению таких материалов с учетом их эксплуатационных характеристик.

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