«Точка роста» экстремальных видов спорта

28 октября 2021 / На правах рекламы / Фото: На правах рекламы

В этом году, «Федерация скейтбординга, велоспорта-ВМХ и экстремальных видов спорта Томской области» провела уже 10-ый спортивный сезон, который можно назвать самым успешным за время ее работы.

Невзирая на сложности, вызванные пандемией, было проведено 9 соревнований межрегионального уровня по разным видам экстремального спорта, среди которых есть как еще не признанные, так и вполне официальные виды, имеющие олимпийский статус, например велоспорт-ВМХ дебютировавший на недавней Олимпиаде в Токио с дисциплиной «фристайл».

Соревнования по ВМХ «Крути Баранку» Фото: Дарья Балдышева

Регулярное проведение состязаний безусловно сказалось на повышении мастерства спортсменов, а дополнительное усиление их навыков стало возможным благодаря организации 6 мастер-классов от приглашенных спортсменов всероссийского и даже мирового уровня, которые с удовольствием делились своим опытом и стали настоящими друзьями для местного сообщества экстремалов. Одним из самых ярких гостей этого сезона стал далеко известный за пределами страны МТВ райдер из г.Чита – Евгений Курников, который не только поделился своим богатыми знаниями, но и снискал любовь томской публики ярким выступлением на соревнованиях.

Евгений Курников проводит мастер-класс по МТВ Фото: Елизавета Ортина

Помимо качественных мероприятий, для спортсменов-экстремалов всегда актуальна проблема условий для проведения занятий и выступлений. Этот вопрос так же удалось значительно сдвинуть с места в этом году, расширив как географию площадок, так и их качество, благодаря чему повысилось число занимающихся и появилась возможность проводить события большего масштаба. Совместный эффект от роста условий и наполненности событиями помог томским спортсменам выйти на новый уровень и начать вновь выступать на выездных соревнованиях в Кемерово, Казани, Красноярске достойно представляя регион и это не просто заявление, ведь на международной премии уличных культур «Кардо», проходившей в этом году г. Пятигорске, томичи прошли в финал соревнований по трюковым самокатам и паркуру, а также забрали главную награду в номинации «Общество» за свою активную работу по развитию экстремальных видов спорта.

Президент РОО «Федерация скейтбординга, велоспорта-ВМХ и ЭВС ТО» Пак Виктор получает награду за победу в номинации «Общество» Фото: пресс служба премии «Кардо»

Мероприятия, площадки, что же еще нужно спортсмену-экстремалу? Эти смелые ребята так же, как и представители других более устоявшихся видов спорта хотят получать признание за свои заслуги и зачастую остаются обделенными в этом вопросе, так как чаще всего выпадают за официальные рамки. Этот пробел не остался незамеченным Федерацией и ребята по достоинству получили награды, как лучшие спортсмены по своим видам по итогам года на итоговой церемонии награждения.

Лучшие спортсмены г.Томска по трюковым самокатам и ВМХ: Антон Крылов и Максим Денк Фото: Алена Несветайло

Это был действительно яркий сезон, во многом определивший дальнейшее развитие местного экстрим сообщества. Добиться таких результатов было бы трудно без поддержки партнеров, одним из которых стал «Фонд президентских грантов», оценивший начинание молодых спортсменов к лучшим переменам и оказавший поддержку проекту, названному «Точка роста». Думаем, что это название полностью определяет полученный результат, который станет началом нового, яркого этапа в развитии экстремальных видов спорта в Томской области.

«Федерация скейтбординга, велоспорта-ВМХ и экстремальных видов спорта Томской области».

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