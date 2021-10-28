В Томской области вводятся дополнительные ограничения

Томский Обзор / Фото: 28 октября 2021 // Фото: Владимир Дударев

Региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса ввел дополнительные ограничения из-за сохраняющейся напряженной эпидобстановки.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, с 30 октября заведения общепита в регионе не будут работать с 23.00 до 6.00. С 15 ноября войти в торгово-развлекательные центра Томской области можно будет только при предъявлении сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании.

«Несколько недель подряд в регионе фиксируется высокий рост выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки зарегистрирован 201 случай. Коронавирус сегодня агрессивен, растет количество средне-тяжелого и тяжелого течения заболевания. Поэтому мы вынуждены ввести дополнительные ограничения», - сообщила замгубернатора по социальной политике, заместитель руководителя регионального штаба Алёна Левко.

Она также не исключила введения других ограничений в случае, если в ближайшее время эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

Ранее сообщалось, что с 30 октября по 7 ноября в Томской области закрываются кинотеатры и детские игровые залы. Фудкорты в торговых центрах будут работать только на доставку или на вынос. Приостанавливается работа всех развлекательных комплексов. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Работодатели должны перевести непереболевших и непривитых работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы. Школы, техникумы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования уходят на каникулы, в детских садах организованы дежурные группы для детей, чьи родители будут работать (сотрудников учреждений и служб жизнеобеспечения, органов власти и правоохранительных органов).

Кроме того, с 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, с 15 ноября – при посещении парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов (включая бассейны, фитнес-клубы), культурных заведений: библиотек, музеев, кинотеатров и других развлекательных (досуговых) заведений, проживании в гостиницах.

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