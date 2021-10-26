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В этом году томичи чаще всего отправляли посылки в США

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В 2021 году жители Томской области чаще всего отправляли международные посылки в США. На втором месте Германия, на третьем — Великобритания. Замыкает пятерку популярных направлений — Казахстан и Италия, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Всего с января по середину октября 2021 году из Томской области отправили в 4 раза больше, чем в прошлом году, посылок в страны ближнего и дальнего зарубежья. Стабильно несколько посылок в месяц жители Томского региона отправляли в Израиль, Белоруссию и Киргизию. По одной посылке в течение текущего года томичи отправили в Бразилию, Албанию, Нидерланды и Нигерию.

«Клиенты Почты России могут отправить посылку в любом почтовом отделении Томской области и сэкономить при этом время, воспользовавшись цифровыми сервисами Почты России, — отметила заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов. — На официальном сайте или в мобильном приложении Почты России можно дистанционно оформить и оплатить почтовое отправление. В этом случае клиенту останется только дойти до ближайшего почтового отделения и передать посылку оператору без очереди».

В пресс-службе отмечают, что с 1 января 2021 г. по решению Всемирного почтового союза, при отправке товаров за границу должна быть оформлена электронная почтовая декларация. Данное ограничение не распространяется на страны, входящие в ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия).

Раньше почтовые декларации можно было заполнить от руки. Теперь все данные об отправке необходимо предоставлять в электронном виде. После этого они автоматически поступают в страну назначения через защищенную систему Всемирного почтового союза.

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