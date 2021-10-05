Томский госуниверситет победил во втором этапе федеральной программы «Приоритет 2030»

5 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Национальный исследовательский Томский госдарственный университет победил во втором этапе конкурса в рамках программы «Приоритет 2030» на получение спецгранта. Об этом сегодня объявило Министрество науки и высшего образования РФ.

Как уточняет пресс-служба ТГУ, университет вошел в первую группу среди исследовательских вузов и получит финансирование на прорывные научные исследования и обеспечение социально-экономического развития территории.

«Уверен, что полученный грант — это результат серьезной совместной работы, и он повлияет на развитие как ТГУ, так и других вузов — участников проекта Большой университет Томска — и всего региона в целом. Ближайшими ориентирами ТГУ станут пересборка научной повестки и фокусировка на исследовательских фронтирах, экосистемный подход и ориентация на междисциплинарность и трансотраслевое взаимодействие», — прокомментировал победу университета ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

В треке «Исследовательское лидерство» победителем также стал Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Гранты по направлению «Территориальное и (или) отраслевое лидерство» в рамках программы «Приоритет 2030» получат еще два томских вуза: ТУСУР и СибГМУ.

«Убедительная победа томских университетов говорит о том, что мы верно выбрали стратегию развития томской высшей школы. В ее основе — проект „Большой университет“, ставка на опережающую исследовательскую работу, сотрудничество с реальным сектором экономики и наукоемким бизнесом. В Томской области наука и производство идут рука об руку, что еще раз подтвердил главный университетский конкурс страны», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Как отмечают в пресс-службе обладминистрации, до конца 2022 года НИ ТПУ и НИ ТГУ получат дополнительно к базовой субсидии выплату в размере 994 миллионов рублей. А команды ТУСУРа и СибГМУ стали первыми в треке отраслевого лидерства, победа в котором предполагает субсидию в 426 миллионов рублей (ТУСУРу) и 142 миллиона (СибГМУ).

Федеральная программа «Приоритет 2030» нацелена на формирование широкой группы университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Масштабный государственный проект предполагает трансформацию привычной модели вузов и развитие их в логике не только образовательных, но и исследовательских центров мирового уровня.

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