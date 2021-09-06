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Школьники и студенты в Томской области могут сэкономить на проезде в пригородных поездах

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В Томской области действует 50% скидка на проезд в пригородных поездах. С 1 сентября воспользоваться ей могут студенты и школьники, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Скидка будет действовать с 1 сентября 2021 года по 15 июня 2022 года. Для ее получения при покупке абонементного билета на проезд в пригородных поездах школьникам необходимо предъявить справку учащегося с печатью, а студентам — студенческий билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.

Информацию о видах абонементных билетов можно уточнить на сайте компании АО «Кузбасс-пригород», по телефону диспетчера 8-800-700-25-01 (звонок бесплатный) и в пригородных кассах.

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