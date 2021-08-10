С фасадов на ул. Гагарина в Томске уберут «рекламный мусор»

10 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

В Томске приведут в порядок фасады на ул. Гагарина, сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне благоустройство и санитарное содержание улицы на участке от проспекта Фрунзе до пер. Батенькова оценила глава Октябрьского района Оксана Рубцова, а также представители бизнеса, учреждений культуры и социальной сферы, муниципальных предприятий, департамента дорожной деятельности и благоустройства, УК и ЖСК.

«Улица Гагарина в прошлом „Дворянская“ богата памятниками архитектуры и деревянного зодчества областного и регионального значения. И к содержанию фасадов таких зданий нужно относиться ответственно. Во время обхода на стенах зданий, помимо незаконно размещенных объявлений, мы обнаружили надписи, предположительно имеющие отношение к рекламе наркотиков. Это недопустимо», — отметила Оксана Рубцова.

Ответственным лицам поручено в короткий срок ликвидировать «рекламный мусор» со стен зданий, покрасить и отмыть входные группы по адресу ул. Гагарина, 35, привести в нормативное состояние придомовую территорию по ул. Гагарина, 48. В следующем году при участии социальных партнеров на этой улице планируется размещение дополнительных клумб, а также частичный ремонт пешеходных тротуаров.

Глава района добавила, что социальный партнер администрации, который в 2020 году за свой счет снес расселенный дом по ул. Гагарина, 21, и в этом году благоустраивает здесь территорию. Работы по благоустройству нового пространства будут завершены в этом году.

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