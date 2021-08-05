Томичам расскажут о старых домах улицы Кузнецова и их жителях
Музей истории Томска приглашает горожан на пешеходную экскурсию «Где эта улица, чей это дом?» по улице Кузнецова.
«Участники экскурсии прогуляются по Кузнецова, познакомятся с ее историей и архитектурой, узнают об известных личностях, прославивших Томск и проживавших в домах, расположенных на этой старинной и уютной улочке», — сообщают в музее.
Экскурсия состоится в воскресенье, 8 августа. Начало в 17:00, место сбора — арка Городского сада (ул. Герцена, 6, стр.3). Продолжительность экскурсии — 1,5 часа, стоимость — 300 рублей/чел.
Обязательна предварительная запись по телефону +7 (3822) 65-72-55.
Кузнецова изначально входила в состав улицы Черепичной и представляла собой ее отрезок от улицы Герцена до проспекта Кирова. Черепичная впервые была зафиксирована в Реестре улиц, составленном томским полицмейстером в 1853 году, и шла от площади Ново-Соборной к лагерям. Согласно одной из версий, улица получила свое название по из-за расположенного на ней черепичного производства. В 1878 году на Черепичной улице было 34 дома и монастырская церковь.
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