Пропавший в Томской области самолет Ан-28 найден, есть выжившие

16 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Томской области обнаружили место посадки пропавшего самолета АН-28, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В 14.36 (мск) самолёт найден с вертолёта Ми-8, рядом с ним видят людей», — говорится в сообщении.

В свою очередь агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителей санавиации региона сообщает, что самолет сильно поврежден.

Напомним, сегодня у самолета АН-28 авиакомпании «СиЛА» сработал аварийный маяк. По предварительным данным, на борту находились 17 человек. На поиски были направлены вертолеты Ми-8.

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