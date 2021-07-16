18+
18+

Пропавший в Томской области самолет Ан-28 найден, есть выжившие

Происшествия, Томские новости, просишествия авиакатастрофа самолет упал Пропавший в Томской области самолет Ан-28 найден, есть выжившие

В Томской области обнаружили место посадки пропавшего самолета АН-28, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В 14.36 (мск) самолёт найден с вертолёта Ми-8, рядом с ним видят людей», — говорится в сообщении.

В свою очередь агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителей санавиации региона сообщает, что самолет сильно поврежден.

Напомним, сегодня у самолета АН-28 авиакомпании «СиЛА» сработал аварийный маяк. По предварительным данным, на борту находились 17 человек. На поиски были направлены вертолеты Ми-8.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Полицейский пёс Акбар помог найти 1,5 кг наркотиков

5 июля 2021
Томские новости

Новым и.о. ректора Томского политеха стал 32-летний Дмитрий Седнев

5 июля 2021
Томские новости

Томские ученые выяснят, как болезни из Африки попадают в Сибирь

28 июня 2021
Томские новости

«Ростелеком» установил первый умный домофон в Стрежевом

2 июля 2021
Томские новости

Томские спортсмены взяли два «серебра» во второй день Чемпионата мира по плаванию в ластах

7 июля 2021
Томские новости

За неделю клещи покусали более 500 жителей Томской области

9 июля 2021
Томские новости

Сегодня в Томске работает премьер-министр России Михаил Мишустин

6 июля 2021
Томские новости

Ветошь и строительный мусор чаще всего становятся причинами засора канализаций в Томске

29 июня 2021
Томские новости

Общественные слушания по проекту межуниверситетского кампуса в Томской пройдут до лета 2022 года

9 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle