Судостроительный завод в Томской области спустил на воду два буксира

Томский Обзор / Фото: 19 мая 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод 8 и 17 мая спустил на воду два мощных буксира-толкача, изготовленных по собственному уникальному проекту. Главным преимуществом плавсредств является способность проходить по неглубоководным рекам, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Буксиры предназначены для толкания и буксировки сухогрузных несамоходных судов, несамоходных паромов и барж, перевозящих автотранспортную технику с топливом в баках и специализированные автотракторные средства, предназначенные для транспортировки нефтепродуктов в цистернах, а также перевозки группы людей. Заказчиком буксиров общей стоимостью более 100 млн рублей является АО «Транснефть ‑ Сибирь». На их изготовление судостроители затратили один год.

Также 17 мая Самусьский завод спустил на воду третий элемент наплавного моста общей длиной 150 метров. Он будет служить для проезда автотранспорта массой до 60 тонн в одиночном порядке и для прохода пешеходов. Заказчиком моста стоимостью 84 млн рублей выступило управление автомобильных дорог ХМАО. Самусьские судостроители построили его за три месяца.

Сейчас специалисты завода строят два обстановочных судна для администрации водных путей Енисейского бассейна. Спуск судов общей стоимостью 173 млн рублей запланирован на сентябрь текущего года.

В стадии подписания находится договор с ООО «Норникель ‑ ЕРП» на строительство десяти морских барж на общую сумму два млрд рублей. Этот заказ обеспечит 100 % загрузку предприятия на три года.

«В прошлом году мы спустили на воду уникальную баржу самусьского завода длиной почти сто метров, которая работает в морях Северного Ледовитого океана. А в этом году наши судостроители побили рекорд: из Томской области отправятся сразу четыре судна. Еще одним перспективным направлением является строительство понтонов для наплавных мостов. Изготовленный ими наплавной мост обеспечивает передвижение через реку Яя, связывая Зырянский и Тегульдетский районы с областным центром. Построенный в этом году понтонный мост будет эксплуатироваться в соседнем регионе», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

За время существования Самусьский судостроительно-судоремонтный завод построил свыше 330 теплоходов разных видов и модификаций: катера и яхты, баржи и паромы, понтоны и плавучие краны, грузовые, пассажирские и очистные суда для речного флота. Особым предметом гордости является трюмная несамоходная баржа грузоподъемностью 2800 тонн, построенная в 1993 году. Сейчас она эксплуатируется на реке Рейн в Голландии под названием «Самусь».

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