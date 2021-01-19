Губернатор обсудил в столице проект открытия филиала Пушкинского музея в Томске

19 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Губернатор Сергей Жвачкин обсудил с заместителем директора государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марией Салиной организационные, финансовые и технические детали проекта открытия филиала музея в здании бывшего Дома офицеров, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Соглашение о том, что в здании Дома офицеров (пр.Ленина, 50) в Томске откроется сибирский филиал государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, было заключено в августе 2020 года. До этого в здании, построенном в конце XIX века по проекту архитектора Константина Лыгина, предлагали разместить конгресс-холл «Томское собрание» и областной Дом молодежи.

Первый этап реставрации здания завершился в 2016 году, ремонт фасада закончен в 2019 году.

В 2019 году филиалы Государственного центра современного искусства, бывшие в ведении музейно-выставочного центра РОСИЗО, начали передавать Государственному музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. В декабре 2020 года стало известно, что ГМИИ им. А.С. Пушкина закрывает свой Средневолжский филиал в Самаре по причине его неконкурентоспособности. У этого филиала не было выставочных площадей с 2018 года.

У томского подразделения в настоящее время тоже нет собственных площадей. Как сообщили нам в филиале, в 2021 году его закрытие не планируется, финансирование выделено. Но центру нужна временная выставочная площадка — до окончания длительного ремонта в Доме офицеров. Этот вопрос также находится на согласовании в администрации региона.

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