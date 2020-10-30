В Томске разработали корпоративные программы здоровья для предприятий

30 октября 2020 / Томский Обзор

На этой неделе, 27 и 28 октября, в Томске состоялось очередное заседание Дискуссионного клуба экспертов по охране труда, в рамках которого были разработаны три программы корпоративного здоровья для компаний разной сферы деятельности.

Заседание клуба проходило в течение двух дней, 27 и 28 октября, в пространстве «Точка кипения». Темой этого года стало профессиональное здоровье и трудовое благополучие. Участие в заседании приняли специалисты и руководители в области охраны труда, промышленной безопасности, HR, подготовки и обучения персонала, медицинские работники. В первый день заседания состоялась пленарная сессия и кейс-форум, в рамках которого участники, разбитые на команды, работали над созданием корпоративных программ здоровья. В качестве приглашенных экспертов выступили директор Центра исследований охраны труда и здоровья ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России Владислав Горбачев и главный редактор журнала «Льготы и бенефиты» Станислав Нагерняк.

Команды были сформированы по отраслевому принципу — образование, пищевая промышленность и производственная сфера. В состав команд вошли специалисты по охране труда и HR специалисты. Защита программ состоялась в среду, 28 октября.

Команда «пищевиков» представила программу «Здоровье и профилактика», в которой предложила сконцентрировать усилия на улучшении показателей здоровья сотрудников из «группы риска», имеющих заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной систем, страдающих ожирением и так далее. В качестве мероприятий, направленных на реализацию программы, предложены: углубленный медицинский осмотр для представителей «группы риска», проведение мероприятий по восстановлению здоровья работников (ЛФК, массаж, плавание и так далее), ежегодный скрининг здоровья и составление профилактической индивидуальной программы по восстановлению здоровья. Кроме того, программа направлена и на увеличение общего числа сотрудников, ведущих здоровый образ жизни. Например, в течение года сотрудники могут принимать участие в спортивных мероприятиях, различных челленджах и зарабатывать баллы, а по итогам года получать вознаграждение в виде сертификатов в фитнес-клубы, спортивные магазины и так далее.

Команда производственников представила программу «Здоровый сотрудник — сильная компания». Цель программы — создание комплексной системы охраны здоровья сотрудников, включающей перечень задач по управлению здоровьем. В качестве конкретных мероприятий участники предложили создание паспортов здоровья для всех сотрудников, организацию скрининговых обследований, введение сбалансированного питания, витаминотерапию, мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, спорта, а также организацию психологической разгрузки для работников. Цели программы — сократить число заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью работников, увеличить трудовое долголетие сотрудников, популяризировать здоровый образ жизни и создать благоприятный социально-психологический климат в коллективе.

Третья команда предложила программа корпоративного здоровья для работников образования, основной акцент в которой был сделан именно на здоровье педагогов. Среди целей программы — повышение уровня психологического благополучия педагогов, создание благоприятной психоэмоциональной обстановки в педагогических коллективах, создание условий, способствующих профессиональному здоровью педагогов. Главные задачи программы — профилактика стресса, депрессии, тревожных расстройств, снижение эмоционального выгорания педагогов, повышение физической активности, выявление заболеваний на ранних стадиях, освоение педагогами навыков и умений в области сохранения и укрепления здоровья и применения их на практике. По словам участников команды, программа направлена в первую очередь на формирование у педагогов навыков саморегуляции и управления собственным психоэмоциональным состоянием.

Участники мероприятия подробности обсудили все пункты каждой программы, приглашенные эксперты высказали свои замечания и предложения — как можно повысить эффективность предложенных мероприятий, где можно найти дополнительные источники финансирования, как повысить мотивацию сотрудников и так далее. Все программы будут доработаны с учетом пожеланий экспертов и выложены в открытый доступ на сайте Департамента труда и занятости населения Томской области в разделе «Охрана труда».

Добавим, заседание Дискуссионного клуба экспертов по охране труда — ежегодное мероприятие, которое проводится по инициативе Департамента труда и занятости населения Томской области и предназначено для специалистов и руководителей в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, HR, подготовки и обучения персонала.

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