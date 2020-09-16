В Томске остался последний сохранившийся дом в России с драконами

16 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Деревянная архитектура Томска : [Альбом] / [Сост.: Ю. И. Шепелев; З. А. Зайцева] .— М. : Советский художник, 1987

Архитекторы Томского государственного архитектурно-строительного университета первыми представили полный обзор всех возведенных в России редких домов в «стиле драконов». В ходе исследования они выяснили, что последний из них сохранился в Томске, сообщает пресс-служба вуза.

Работу по изучению данного стиля начала Полина Залесова в рамках написания магистерской диссертации. В научный коллектив вошли старший преподаватель кафедры РиРАН архитектурного факультета Нина Савельева, доцент кафедры Аф Татьяна Манонина и магистр ТГАСУ Полина Залесова.

Исследователи проанализировали подобные строения Калининграда, Омска, станции Вырица Царскосельской железной дороги и проектах технических сооружений на Кругобайкальской железной дороге и знаменитый в Томске дом по улице Красноармейской, 68. Специалисты рассмотрели архитектуру зданий, построенных в России в начале XX века и ассоциирующихся со «стилем драконов», распространенным в западноевропейской архитектуре эпохи модерна.

«Решающим фактором в сторону изучения норвежкой архитектуры стало посещение Калининграда, — отмечает Полина. — В этом городе сохранился первый дом, построенный в „стиле драконов“. О его былом величии в наши дни ничего не напоминает. Дом находится в полном запустении. Это и побудило заняться поиском других объектов. Информации по ним очень мало. Приходилось делать запросы, как в норвежские, так и немецкие архивы. Позже тему решено было развить. Получилось собрать информацию обо всех когда-то существовавших в России домах в „стиле драконов“. Большая часть из них, к сожалению, утрачена».

Как оказалось, в России известно всего четыре дома в «стиле драконов». Еще два строения условно можно отнести к стилю, благодаря идентичности фасадной композиции, плана и оформления. Одним из первых считается охотничий замок кайзера Вильгельма II в Калининграде. После поднятия архивных данных архитекторы убедились, что томский дом по улице Красноармейской остался единственным представителем «стиля дракона» в стране, сохранившимся в первозданном виде.

«Все остальные объекты были утрачены. На данный момент дома в „стиле драконов“ есть в Калининграде и Омске, но они находятся в очень удручающем состоянии. Поэтому считается, что в Томске остался последний представитель домов „драконов“, который находится в хорошем состоянии и привлекает внимание не только туристов, но и самих жителей Томска», — сообщают в пресс-служба вуза.

В объемном построении, элементах и деталях этого дома присутствуют прямые мотивы охотничьего замка кайзера Вильгельма II. Основной деревянный декор дома также повторяет образ замка в венчающих частях фронтонов в виде голов дракона в духе норвежских средневековых церквей.

К «стилю драконов» формально возможно отнести дом по улицу Кузнецова, 17. Здесь также использовано оформление наличников по прототипу охотничьего замка, но в более стилизованном декоративном виде и без венчающих крышу мифологических животных. Установить, украшали ли дом драконы — невозможно.

«Как архитектору мне кажется необходимым изучать и сохранять редкие для России постройки, — резюмирует Полина. — Наша работа, возможно, поможет привлечь внимание к проблеме утраты подобных строений. Важно, что именно в Томске сохранился один из последних представителей стиля в стране. Он находится в хорошем состоянии и привлекает туристов в отличие от его собратьев в Калининграде и Омске».

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