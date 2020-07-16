Выставка проекта «Памятные вещи» открылась на ограде Томского госуниверситета

16 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

Начиная с сегодняшнего дня, 16 июля, томичи смогут посмотреть итоговые работы участников проекта «Памятные вещи» на ограде Томского государственного университета (пр. Ленина, 36).

Проект посвящен 75-летию Победы и человеческим историям минувшей войны. В нем принимали участие фотографы, дизайнеры, иллюстраторы и художники — как профессионалы, так и любители.

Выставка будет работать до конца лета.

Краткие истории участников вы можете посмотреть в нашем материале. Более подробно с проектом можно познакомиться на сайте «Памятных вещей» и в Инстаграме проекта.

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