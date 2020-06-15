«Памятные вещи»: Как написать историю для флетлея на военную тему?

15 июня 2020 / Томский Обзор

Прием работ в проект «Памятные вещи» от профессионалов уже завершился. Но любители все еще могут подать свои заявки. В проекте участвуют сибирские фотографы, дизайнеры, иллюстраторы и художники. До 22 июня они готовят работы, посвященные их личному восприятию войны.

А если вы все еще готовитесь принять в нем участие, то в третьем кейсе образовательной программы проекта декан факультета журналистики Томского государственного университета Илья Мясников расскажет, как написать историю для своей работы.

Итоговые работы от всех участников будут представлены на выставке «Памятные вещи» в июне 2020 года. Все работы также будут опубликованы в онлайн-каталоге и в инстаграме проекта. Лучшие снимки будут отмечены специальными призами, кроме того, будет выпущено специальное издание бумажных открыток «Памятные вещи».

Павильон для съемок образовательных роликов проекта «Памятные вещи» предоставил Томский Политехнический Университет.

Организаторы проекта — Академия Фотографии и Макушин Медиа Лаб.

Партнеры проекта — АО «Транснефть-Центральная Сибирь», Томский политехнический университет, Томский государственный университет.

Следить за информацией можно в инстаграм-аккаунте проекта.

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