В Томске проверили водителей маршруток на соблюдение масочного режима

Томский Обзор / Фото: 18 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня утром, 18 мая, специалисты «Центра организации и контроля пассажироперевозок» вышли на ключе транспортные развязки для проверки соблюдения масочного и санитарного режима более чем в 200 пассажирских автобусах.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в рамках линейного контроля специалисты проверяют соблюдение водителями пассажирского транспорта обязательного масочного режима, вступившего в силу с 18 мая решением губернатора Томской области. Инспекторы ведут фотофиксацию по каждому маршруту и передают полученные результаты в департамент городского хозяйства и перевозчикам.

В понедельник специалисты центра работают во всех районах Томска. На утро, по информации департамента городского хозяйства, у водителей 11 автобусов не было масок, у 32 — перчаток, еще по 8 были высказаны замечания к санитарному состоянию транспорта. Информация передана перевозчикам для оперативного устранения.

В сообщении отмечается, что подобные проверки будут проводиться специалистами Центра ежедневно, в том числе с участием сотрудников ГИБДД и других контролирующих структур. Нарушителей масочного режима могут привлечь к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), в соответствии с которой судом на граждан может быть наложен административный штраф до 30 000 рублей.

Томичам также напоминают о необходимости соблюдать санитарные правила и обязательный масочный режим при поездках в общественном транспорте. У пассажира должна быть надета медицинская маска и перчатки. В случае отсутствия перчаток, при себе должен быть кожный антисептик.

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