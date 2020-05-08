В Томске стартует проект для фотографов, дизайнеров и художников «Памятные вещи»

8 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Катерина Становенко

Завтра, 9 мая, в Томске стартует проект «Памятные вещи». В проекте приглашают принять участие фотографов, дизайнеров, иллюстраторов и художников — как профессионалов, так и любителей.

В этом году мы отмечаем день Победы иначе, чем когда-либо — в режиме самоизоляции. Это лишает возможности делать фотопортреты людей и репортажи с событий, ловить чужие эмоции или писать с натуры. Это сложно принять, но любые ограничения — это еще и новые возможности. Именно поэтому мы предлагаем вам рассказать в фото, иллюстрациях и коллажах свою историю о войне иначе, чем когда-либо.

«Прошедшая война — это одно большое воспоминание, которое состоит из множества маленьких человеческих историй. У каждого из нас эти воспоминания свои. Рассказы дедушек и бабушек, их вещи, с которыми связаны наши воспоминания из детства. Рассказы родителей. Обрывки увиденных фильмов, картин и открыток о войне, чужие фото и рисунки, прочитанные когда-то мемуары участников событий. Эти наборы предметов, фактов и эмоций у каждого свои», — объясняет организатор проекта Наталья Почтарева.

Участникам проекта предлагается показать свои воспоминания зрителям через предметы, связанные с темой — письма с фронта, боевые и трудовые награды, военные фотоснимки или снимки родных, связанные с этим периодом истории, сохранившиеся вещи, ассоциирующиеся с ними — платок, фуражка, сумка, любимая кружка и любые другие личные ассоциации с темой войны. В период с 9 мая по 20 июня участники должны будут сделать снимок, рисунок или коллаж, который запечатлеет все эти предметы. Работы могут быть решены в формате «флетлей*» или «тематический натюрморт» и дополнены небольшим рассказом — о чем эта история: о судьбах членов семьи, военных действиях, жизни в тылу, воспоминаниях, связанных со знакомыми ветеранами и т.д.

В рамках образовательной программы проекта в мае и июне пройдет несколько онлайн-занятий, посвященных фотосъемке сюжетных натюрмортов и флетлеев. Все работы участников проекта будут опубликованы в онлайн-каталоге и в Инстаграме проекта, лучшие из них будут отмечены призами, напечатаны и войдут в офлайн-экспозицию «Памятные вещи» в Музейном саду ТОКМ, которая откроется 22 июня. Также будет выпущено специальное издание бумажных открыток проекта.

Вся информация о конкурсе будет выложена в инстаграм-аккаунте проекта.

Организаторы проекта: Академия Фотографии, Макушин Медиа Лаб

Генеральный партнер проекта: АО «Транснефть-Центральная Сибирь»

*Флетлей (flatlay) - это композиция из предметов, расположенных в одной плоскости и снятых сверху вниз, под углом 90°. Композиция может быть симметричной. Собранные предметы обычно объединены одной темой или историей.

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