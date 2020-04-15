В Томске разработали напиток для укрепления иммунитета

15 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Натуральное средство, которое повышает иммунитет и позволяет чувствовать себя более защищенным перед любыми вирусами. Именно так ТГУ и его промышленные партнеры на онлайн-презентации представили свою новую разработку.

Вода «Univer Activ биоэффектив» на основе клеточного сока пихты — совместный продукт Томского государственного университета, ООО «Солагифт» и ООО «Сибирские Эко-напитки». Напиток стал первым результатом проекта Unisol, предполагающего создание на основе натуральных природных компонентов линейки продуктов, активизирующих защитные возможности организма.

Вода, пихта и родиола

Состав напитка — клеточный сок пихты, экстракт родиолы и вода Фото: пресс-служба ТГУ

База напитка «Univer Activ биоэффектив» — вода от компании «Сибирские Эко-напитки». Как рассказал бренд-менеджер Андрей Паршуков, воду набирают из скважины глубиной 550 метров, которая находится в селе Шиняево Зырянского района.

Родиола розовая, которую в народе называют золотым корнем — ценное лекарственное растение. Оно повышает иммунитет и обладает адаптогенными свойствами — помогает справляться с различными стрессами и заболеваниями. В Сибирском ботаническом саду разработана технология для его промышленного выращивания.

О клеточном соке пихты, пожалуй, наиболее экзотическом компоненте напитка, рассказал директор компании ООО «Солагифт» Владимир Ковалёв:

— Мы разрабатываем технологии получения биологически активных субстанций из зелени хвойных деревьев. Один из наших продуктов — клеточный сок пихты сибирской. Его мы получаем методом запатентованной технологии — углекислотной экстракции. Плюсы такого подхода в том, что экстракция проходит при комнатной температуре, что обеспечивает сохранность всех биологически активных веществ.

Компания «Солагифт» исследовала клеточный сок сибирской пихты более 10 лет. Результаты показали: сок, с помощью которого растение защищает себя от паразитов, бактерий и вирусов, для человека является мощным фитокорректором различных патологических состояний, адаптогеном и иммуностимулятором. Конечно, он не может заменить фармацевтические иммуномодуляторы или противовирусные препараты, но полезен в период респираторных вирусных инфекций и восстановления после заболеваний.

Лекарственная ботаника

В Сибирском ботаническом саду растут 358 видов лекарственных растений Фото: Иван Иванов

Рецептуру напитка, оптимальные варианты сочетания растительных экстрактов, помогли найти в Томском государственном университете. Директор Сибирского ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров напомнил, что в лабораториях университета давно занимаются комплексным изучением лекарственных растений, их биохимических свойств и биохимических соединений:

— Еще в военные годы в наших лабораториях выращивали большое количество фармакопейных растений, их передавали на фармзавод, в местные аптеки, получали препараты, которые отправлялись на фронт. Сейчас в ботаническом саду активно занимаются лекарственными растениями: мы ищем перспективные для нашего региона варианты. Предложили нашим промышленным партнерам несколько рецептур.

Только вариантом с родиолой производители воды «Univer Activ биоэффектив» ограничиваться не собираются. В ботаническом саду большие коллекции лекарственных растений, на их основе будут разрабатывать новые виды напитка. Чем больше разных вкусов — тем больше выбор у покупателей, ведь у каждого свои предпочтения.

Сначала в Томске, потом в Японии

Напиток «Универ Актив» скоро появится в томских магазинах Фото: пресс-служба ТГУ

Производители уверены, что «Univer Activ биоэффектив» в скором времени появится в основных торговых сетях и аптеках города, в спортивных и фитнес-клубах, вузах, санитарно-курортных учреждениях Томской области. Цену обещают доступную — 50-60 рублей за бутылку 0,5 литра.

Предполагается, что сначала напиток будут продавать в Томске и области, затем он выйдет на рынок Сибирского и Дальневосточных федеральных округов, доберется и до других регионов. Производители рассчитывают и на покорение мира, хотя понимают, что это будет непросто.

— Чтобы выйти за пределы российской границы, в зависимости от направления, понадобятся разные усилия, — пояснил Андрей Паршуков. — Например, Казахстан, Белоруссия, другие бывшие республики СССР более доступны, чем Европа. В Китай, Корею и Японию попасть тоже более реально.

У компании «Солагифт» уже есть опыт сотрудничества с зарубежными партнерами.

— Мы поставляем концентрированный клеточный сок пихты в Сингапур и Австралию, а уже на месте делаются готовые продукты, — рассказал Владимир Ковалев. — Клеточный сок часто добавляют в энергетические напитки — он обладает тонизирующими свойствами.

Презентация антисептика не за горами

Алексей Сазонов руководит проектами вуза в области биомедицины Фото: Сергей Степин

Руководитель проектов вуза в области биомедицины, советник при ректорате ТГУ Алексей Сазонов отметил, что университетам всегда сложно найти промышленных партнеров, а в проекте Unisol звезды сошлись. Ведется работа и над другими совместными продуктами, которые также будут выходить на рынок под этим брендом.

— Ситуация в мире и рынок продиктовал необходимость создания антисептического средства, — поясняет Владимир Ковалев. — Мы сделали разработку, провели испытание и получили декларацию соответствия на этот продукт. Он отличается тем, что в его составе пихтовое масло, полученное методом углекислотной экстракции. Исследования показали, что оно обладает бактерицидными свойствами, а еще этот компонент восстанавливает кожу после спиртовых компонентов антисептиков.

Так что, скоро Томский госуниверситет и партнеры рассчитывают провести презентацию своего антисептика.

Текст: Мария Симонова

Тэги/темы: