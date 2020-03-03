18+
18+

Дефекты на дорогах Томска начнут устранять до начала летней ремонтной кампании

Дороги, Томские новости, сухие смеси ремонт дорог кампания по ремонту Дефекты на дорогах Томска начнут устранять до начала летней ремонтной кампании

Мэр Томска Иван Кляйн поручил начать применение холодных смесей и литого асфальтобетона для устранения дефекта на городских дорогах, сообщает пресс-служба мэрии.

«На ряде дорог после схода снега вскрылись дефекты, – подчеркнул мэр. – На сегодняшний день есть технологии, которые позволяют устранять ямы и трещины практически всесезонно. Это холодные смеси и литой асфальтобетон. Необходимо начать их применение, чтобы обеспечить безопасность на дорогах до начала летней ремонтной кампании», - поручил мэр в ходе аппаратного совещания.

В 2020 году в бюджете города увеличен объем средств для проведения работ по устранению дефектов на дорогах в весенний период с помощью литого асфальтобетона. На эти цели выделено 5 млн рублей. Помимо этого порядка 1 млн рублей направлено для устранения дефектов с применением холодных смесей.

Мэр также поручил провести обследование дорог, которые ремонтировались в прошлые годы, после полного схода снега.

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle