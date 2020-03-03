Дефекты на дорогах Томска начнут устранять до начала летней ремонтной кампании

3 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Мэр Томска Иван Кляйн поручил начать применение холодных смесей и литого асфальтобетона для устранения дефекта на городских дорогах, сообщает пресс-служба мэрии.

«На ряде дорог после схода снега вскрылись дефекты, – подчеркнул мэр. – На сегодняшний день есть технологии, которые позволяют устранять ямы и трещины практически всесезонно. Это холодные смеси и литой асфальтобетон. Необходимо начать их применение, чтобы обеспечить безопасность на дорогах до начала летней ремонтной кампании», - поручил мэр в ходе аппаратного совещания.

В 2020 году в бюджете города увеличен объем средств для проведения работ по устранению дефектов на дорогах в весенний период с помощью литого асфальтобетона. На эти цели выделено 5 млн рублей. Помимо этого порядка 1 млн рублей направлено для устранения дефектов с применением холодных смесей.

Мэр также поручил провести обследование дорог, которые ремонтировались в прошлые годы, после полного схода снега.

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