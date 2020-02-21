В Томске расширилась программа переобучения граждан старшего возраста

Томский Обзор / Фото: 21 февраля 2020 // Фото: https://pixabay.com

Программа профессионального переобучения граждан старшего возраста в рамках нацпроекта «Демография» расширена в 2020 году, переобучение смогут пройти все граждане старше 50 лет.

«Программа расширяется с точки зрения охвата участников. Если в прошлом году обучение могли пройти граждане только предпенсионного возраста — за пять лет до наступления общеустановленного возраста выхода на пенсию, то с 2020 года такое право получают граждане в возрасте от 50 лет», — сообщила начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Программа переобучения граждан предпенсионного возраста на новые профессии успешно реализуется и востребована, как самими гражданами, так и работодателями. Только за прошлый год работодатели направили на обучение более 800 сотрудников старшего возраста. При выборе образовательных программ работодатели отмечают такие факторы, как долгосрочная польза, новые практические знание, гибкие формы обучения.

Ожидается, что в этом году профессиональное переобучение должны пройти не менее 350 граждан категории 50+. Эта работа в Томской области уже стартовала — центры занятости принимают заявки от работодателей на корпоративное обучение сотрудников, также работодатель может самостоятельно обучить сотрудников в образовательной организации и служба занятости возместит потраченные средства.

К механизму прошлого года — выбору образовательной программы в рамках договоров, заключенных Центрами занятости населения с образовательными организациями, добавятся дополнительные механизмы: граждане, которым исполнилось 50 лет, смогут получить сертификат на прохождение обучения в выбранной ими образовательной организации по необходимой программе. У работодателей появляется возможность подобрать образовательную организацию, которая наиболее предпочтительна для переподготовки или повышения квалификации сотрудников, получив субсидию на обучение.

Кроме того с 2020 года начали действовать дополнительные меры поддержки для людей старшего поколения. Теперь они имеют возможность компенсировать проезд к месту обучения, а также компенсировать расходы на выплату суточных и найм жилья в случае отсутствия по месту жительства организации, осуществляющей образовательную деятельность по требуемой профессии.

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